ИА «Ореанда-Новости». Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москве ожидается снегопад, пишет ТАСС.



По словам синоптика, осадки начнутся в среду, высота снежного покрова составит от 2 до 4 сантиметров. К выходным снега стане ещё больше.



Ранее в Центре погоды «Фобос» предсказали в России весну теплее климатической нормы. По словам синоптиков, в оставшуюся часть января и февраль холодов не ожидается.