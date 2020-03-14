ИА «Ореанда-Новости». Научный руководитель Гидрометцентра предупредил о резком похолодании. По словам Романа Вильфанда, жители центральной России столкнутся с понижением температуры на 8-10 градусов.

Научный руководитель рассказал «360», что по сравнению с температурным фоном в первой половине недели похолодание будет ощутимым.

К концу субботы температура в столице опустится до минус двух градусов. В области же столбик термометра покажет минус шесть. К понедельнику похолодает до минус 12, ночью россиян ждёт снег и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Вильфанд призвал не надеяться на возврат к необычному теплу. По словам синоптика, Москва и сопредельные области оказались в плену циклона.