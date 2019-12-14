ИА «Ореанда-Новости». Гидрометцентр пообещал аномальные погодные условия в европейской части России.

Об аномальном изменении погоды говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра. По данным специалистов, европейскую часть России ждёт резкое потепление.

Температура застрянет на отметке, превышающую обычную декабрьскую норму на 5-8 градусов. Погода станет больше похожа на ноябрьскую. Дело в тёплом воздухе, который принесут с собой атлантические циклоны.

Больше всего потепление побеспокоит жителей Ненецкого АО и Республики Коми. По информации синоптиков, температура воздуха может повыситься до 10-15 градусов ниже нуля. Ленинград, Псков и Новгород ждёт повышение до нуля градусов.

На европейской территории России ожидаются осадки в виде дождя, гололёд и туман.