ИА «Ореанда-Новости». В Гидрометцентре рассказали, что температура воздуха в октябре по всей России будет на 1-1,5 градуса выше нормы, пишет РИА Новости.



Таким образом, октябрь в России будет тёплым. Однако в некоторых регионах будет несколько холоднее обычного. В частности, в Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия.



Синоптики также рассказали, что дефицит осадков ожидается в южной половине европейской территории России, а также в устье Амура.