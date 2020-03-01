ИА «Ореанда-Новости».По сообщению Гидрометцентра России, на всей территории страны в марте будут наблюдаться аномально высокие температуры. В особенности это заметят жители Центральной части России и на юге Западной Сибири.

Метеорологи отметили, что на всей территории страны стоит ожидать температуры выше нормы. Но если в районе Байкала, в частности в Бурятии и Читинской области, это будут незначительные расхождения с привычными погодными условиями, то в Центральном федеральном округе и на юге Западной Сибири показатели термометров за окном будут особенно высоки.

В этом году весна ожидается ранняя и теплая с положительным температурным фоном.