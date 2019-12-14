ИА «Ореанда-Новости». Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил 31 декабря выходным днём.

О решении объявить 31 декабря выходным днём для госслужащих объявил пресс-секретарь губернатора Алексей Фишев. Оказалось, Алексей Цыденов перенёс выходной с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Таким образом, ещё один субъект России получил выходной в последний день года.

Выходной, к сожалению, коснётся только лишь работников государственных органов и учреждений Бурятии. В распоряжении главы республики также говорится о том, что частным организациям также рекомендуется перенести выходной на последний день месяца.

В конце ноября депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект, по которому предложили объявить 31 декабря выходным днём. В законопроекте отмечается, что можно сократить другие праздничные дни, тем самым сохранив общее количество нерабочих дней.