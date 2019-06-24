ИА «Ореанда-Новости»  Глава Челябинска Владимир Елистратов направил в городскую думу заявление об отставке по собственному желанию. Об эм передаёт РИА Новости.

В гордуме подтвердили  эту информацию. Причины, по которым Елистратов решил уйти со своей должности, неизвестны.  Заявление об увольнении будет рассмотрено депутатами на внеочередном заседании в понедельник.  Ожидается, что тогда же будет назначен исполняющий обязанности градоначальника.