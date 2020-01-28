Подобное решение было принято в администрации президента России.Официально уход Игнатьева состоится в течение 1 недели. Также вчера, 27 января, комиссия по этике от «Единой России» предложила исключить главу Чувашии из партии.Михаил Игнатьев никак не прокомментировал полученною информацию. С просьбой о даче интервью обращалось издательство «РБК».Стоит отметить, что Михаил Игнатьев был выбран на пост главы Чувашии во второй раз. Его полномочия должны были истечь в сентябре этого года.