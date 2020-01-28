28.01.2020, 08:53
Глава Чувашии будет отправлен в отставку
ИА «Ореанда-Новости». Глава Чувашии Михаил Игнатьев будет отправлен в отставку. Подобное решение было принято в администрации президента России.
Причиной внепланового ухода послужили скандалы с представителями СМИ и МЧС. Официально уход Игнатьева состоится в течение 1 недели. Также вчера, 27 января, комиссия по этике от «Единой России» предложила исключить главу Чувашии из партии.
Михаил Игнатьев никак не прокомментировал полученною информацию. С просьбой о даче интервью обращалось издательство «РБК».
Стоит отметить, что Михаил Игнатьев был выбран на пост главы Чувашии во второй раз. Его полномочия должны были истечь в сентябре этого года.
Причиной внепланового ухода послужили скандалы с представителями СМИ и МЧС. Официально уход Игнатьева состоится в течение 1 недели. Также вчера, 27 января, комиссия по этике от «Единой России» предложила исключить главу Чувашии из партии.
Михаил Игнатьев никак не прокомментировал полученною информацию. С просьбой о даче интервью обращалось издательство «РБК».
Стоит отметить, что Михаил Игнатьев был выбран на пост главы Чувашии во второй раз. Его полномочия должны были истечь в сентябре этого года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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