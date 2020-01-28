28.01.2020, 15:51
Глава Чувашии был исключён из «Единой России»
ИА «Ореанда-Новости». Глава Чувашии Михаил Игнатьев был исключён из «Единой России» сегодня, 28 января. Подобное решение было принято Президиумом партийного Генерального совета и опубликовано на официальном сайте единоросов.
Об исключении Михаила Игнатьева из партийного состава попросила комиссия по этике. Члены Президиума Генсовета полностью одобрили просьбу комиссии. По словам Андрея Турчака, «губернатор живёт в параллельной реальности, в то время, когда Президент говорит об уважении к людям».
А замсекретаря партийного Генсовета Евгений Ревенко сказал, что глава Чувашии оскорбил журналистов, а также унизил честь и достоинство офицеров МЧС. После этого он не достоин занимать высокую должность в государственной структуре.
Об исключении Михаила Игнатьева из партийного состава попросила комиссия по этике. Члены Президиума Генсовета полностью одобрили просьбу комиссии. По словам Андрея Турчака, «губернатор живёт в параллельной реальности, в то время, когда Президент говорит об уважении к людям».
А замсекретаря партийного Генсовета Евгений Ревенко сказал, что глава Чувашии оскорбил журналистов, а также унизил честь и достоинство офицеров МЧС. После этого он не достоин занимать высокую должность в государственной структуре.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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