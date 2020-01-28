Подобное решение было принято Президиумом партийного Генерального совета и опубликовано на официальном сайте единоросов.Об исключении Михаила Игнатьева из партийного состава попросила комиссия по этике. Члены Президиума Генсовета полностью одобрили просьбу комиссии.А замсекретаря партийного Генсовета Евгений Ревенко сказал, что глава Чувашии оскорбил журналистов, а также унизил честь и достоинство офицеров МЧС. После этого он не достоин занимать высокую должность в государственной структуре.