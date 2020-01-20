Официальные извинения были опубликованы на портале органов власти республики сегодня, 20 января, в 13-05.По словам главы Чувашии, смысл его торжественного выступления, посвященного Дню печати, был сильно «переиначен».Главное - это корректная подача статьи. Если же журналисты публикуют искажённую информацию, то они просто отвлекают людей от других более важных дел.Михаил Игнатьев указал, что не хотел задеть чьи-то чувства, сказав, что тех, кто пишет «не знаю, о чем и о ком», «надо мочить».