20.01.2020, 17:02
Глава Чувашии принёс извинения за свои слова в отношении журналистов
ИА «Ореанда-Новости». Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои слова в отношении журналистов. Официальные извинения были опубликованы на портале органов власти республики сегодня, 20 января, в 13-05.
По словам главы Чувашии, смысл его торжественного выступления, посвященного Дню печати, был сильно «переиначен». Он корректно относится к журналистам, которые пишут критику объективно. Главное - это корректная подача статьи. Если же журналисты публикуют искажённую информацию, то они просто отвлекают людей от других более важных дел.
Михаил Игнатьев указал, что не хотел задеть чьи-то чувства, сказав, что тех, кто пишет «не знаю, о чем и о ком», «надо мочить».
По словам главы Чувашии, смысл его торжественного выступления, посвященного Дню печати, был сильно «переиначен». Он корректно относится к журналистам, которые пишут критику объективно. Главное - это корректная подача статьи. Если же журналисты публикуют искажённую информацию, то они просто отвлекают людей от других более важных дел.
Михаил Игнатьев указал, что не хотел задеть чьи-то чувства, сказав, что тех, кто пишет «не знаю, о чем и о ком», «надо мочить».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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