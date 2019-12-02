02.12.2019, 14:01
Глава Эрмитажа рассказал о том, почему нет решения по "скифскому золоту"
ИА «Ореанда-Новости» Михаил Пиотровский, работающий на должности директора Государственного Эрмитажа, заявил о том, что, по справедливости, экспонаты из музеев Крыма должны быть возвращены в них. Однако этого не происходит, по его словам, потому, что сложилась напряжённая политическая ситуация.
Михаил Пиотровский, отвечая на вопросы пользователей, отметил, что вещи, возвращение которых рассматривается в суде Амстердама, были добыты музеями Крыма, поэтому их необходимо вернуть обратно.
Он сказал, что из-за того, что политическая обстановка остаётся напряженной, сегодня принять справедливого решения не могут. Он считает, что сейчас будет лучше, если вопрос о "скифском золоте" побудет в неясном состоянии, пока юристы делают свою работу.
Михаил Пиотровский, отвечая на вопросы пользователей, отметил, что вещи, возвращение которых рассматривается в суде Амстердама, были добыты музеями Крыма, поэтому их необходимо вернуть обратно.
Он сказал, что из-за того, что политическая обстановка остаётся напряженной, сегодня принять справедливого решения не могут. Он считает, что сейчас будет лучше, если вопрос о "скифском золоте" побудет в неясном состоянии, пока юристы делают свою работу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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