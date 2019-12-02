. Однако этого не происходит, по его словам, потому, что сложилась напряжённая политическая ситуация.Михаил Пиотровский, отвечая на вопросы пользователей, отметил, что вещи, возвращение которых рассматривается в суде Амстердама, были добыты музеями Крыма, поэтому их необходимо вернуть обратно.Он сказал, что из-за того, что политическая обстановка остаётся напряженной, сегодня принять справедливого решения не могут. Он считает, что сейчас будет лучше, если вопрос о "скифском золоте" побудет в неясном состоянии, пока юристы делают свою работу.