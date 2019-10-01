ИА «Ореанда-Новости» По данным агентства «Интерфакс», директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России генерал-полковник Геннадий Корниенко освобождён от должности по причине достижения предельного возраста нахождения на службе.

«Корниенко освобождён от должности директора. Вчера ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе», – сказал информированный о предмете собеседник журналистов. Данную информацию также подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

Корниенко с 2001 по 2002 год исполнял обязанности заместителя руководителя Федеральной службы охраны России. В 2002–2012 годах занимал пост главы Государственной фельдъегерской службы. В 2012 году президент России назначил Корниенко главой ФСИН. Офицер награждён государственными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.