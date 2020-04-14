ИА «Ореанда-Новости». Глава «Газпром нефти» рассказал, какое будущее ждёт цены на нефть в конце года. По мнению Александра Дюкова, не стоит ожидать резкого роста цен после заключения сделки ОПЕК+. Своё мнение глава «Газпром нефти» высказал в интервью «Коммерсанту».

Дюков отметил, что второй квартал этого года будет самым сложным. При благополучном сценарии развития ситуации с коронавирусом, после снятия карантина и восстановления деловой активности, цены могут достичь 40-45 долларов за баррель. В дальнейшем стоимость нефти продолжит расти.

Глава «Газпром нефти» подчеркнул, что сложно предсказать, сколько времени займёт восстановление спроса на топливо. Вполне вероятно, что человечество ждёт новая Великая депрессия, подытожил Дюков.