Владимир Путин в поздравительной телеграмме написал о том, что ОКБ имени Микояна вносит в укрепление национальной безопасности России весомый вклад.Владимир Путин отметил, что в ОКБ и сегодня работают талантливые специалисты, которые преданы своему профессиональному долгу и делу.Глава государства заявил, что в ОКБ сейчас заняты разработкой авиационных комплексов нового поколения и новейших образцов летательных аппаратов. Владимир Путин рассказал о своей уверенности в то, что коллектив будет продолжать вносить весомый вклад в укрепление национальной безопасности России и её обороноспособности.