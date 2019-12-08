08.12.2019, 11:56
Глава государства поздравил ОКБ имени Микояна с 80-летием
ИА «Ореанда-Новости». Лидером России Владимиром Путиным были поздравлены ветераны и нынешние сотрудники Опытно-конструкторского бюро имени Микояна, которому сегодня исполняется 80 лет. Владимир Путин в поздравительной телеграмме написал о том, что ОКБ имени Микояна вносит в укрепление национальной безопасности России весомый вклад.
Владимир Путин отметил, что в ОКБ и сегодня работают талантливые специалисты, которые преданы своему профессиональному долгу и делу.
Глава государства заявил, что в ОКБ сейчас заняты разработкой авиационных комплексов нового поколения и новейших образцов летательных аппаратов. Владимир Путин рассказал о своей уверенности в то, что коллектив будет продолжать вносить весомый вклад в укрепление национальной безопасности России и её обороноспособности.
Владимир Путин отметил, что в ОКБ и сегодня работают талантливые специалисты, которые преданы своему профессиональному долгу и делу.
Глава государства заявил, что в ОКБ сейчас заняты разработкой авиационных комплексов нового поколения и новейших образцов летательных аппаратов. Владимир Путин рассказал о своей уверенности в то, что коллектив будет продолжать вносить весомый вклад в укрепление национальной безопасности России и её обороноспособности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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