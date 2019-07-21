ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 21 июля, глава Иркутской области Сергей Левченко провёл пресс-конференцию для представителей средств массовой информации федерального и регионального уровней. Ключевой темой встречи стало обсуждение ситуации, возникшей в результате сильнейшего паводка в области, и работ, которые проводятся властями для предотвращения последствий природной катастрофы.

Одним из вопросов со стороны журналистов стало устранение замечаний, сделанных президентом России Владимиром Путиным. Губернатор отметил, что все замечания главы государства были записаны, и все необходимые для их устранения действия уже предприняты. Сергей Левченко на встрече посетовал на то, что тоже остаётся недовольным, что работы движутся не так быстро, как хотелось бы. Однако, он встал на защиту ликвидаторов последствий паводка, аргументировав это тем, что люди работают на износ, по 4-5 суток оставаясь без сна. Нельзя говорить, что люди работают неудовлетворительно, видя с какой отдачей они отдаются делу, заключил губернатор Иркутской области.

Левченко также рассказал о том, как решает созданная межведомственная комиссия вопросы, связанные с обследованием и анализом подтопленных помещений. В неё вошли 389 человек, представляющих 14 ведомств. Специалисты комиссии утверждают, что около 3,5 тысяч помещений непригодны для проживания или какого-либо использования. Пятьсот из обозначенной цифры зданий вообще не существует. Свыше 5,5 тысяч зданий требуют проведения капитального ремонта.

Комиссия занимается также вопросами выплаты причинённого природной катастрофой ущерба. Всем пострадавшим денежные выплаты произведены, остались спорные ситуации, где необходимо доказать действительное проживание в местах паводка при отсутствии у них регистрации по месту жительства.

В целом, деятельность членов межведомственной комиссии должна завершиться в 10 августа.