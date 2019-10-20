ИА «Ореанда-Новости». Лавров в интервью телеканалу «Россия-1» назвал провокации других стран «разводками».

Современные отношения между странами всегда находятся в подвешенном состоянии. Поэтому на негативные шаги своих соседей не нужно сразу же реагировать. По мнению Лаврова, именно так государства настраивают другие государства против России. Такие действия являются «такого рода «разводкой».

В пример непродуманных решений глава МИД привёл Барака Обаму. В особенности момент, когда экс-глава США решил отмстить Трампу за поражение и выгнал российских дипломатов из их здания. Это был шаг, направленный на подрыв позиций Трампа. Нынешнему президенту пришёл начинать свой срок с таких напряжённых отношений с Россией.

Лавров также заметил, что даже если Трамп хочет вывести отношения с Россией на дружеский уровень, Конгресс США не позволит ему сделать это просто так.