ИА «Ореанда-Новости»Павел Климкин анонсировал в ближайшем будущем расторжение международных договоров с Россией.

В эфире программы «Право на власть» на канале 1+1, глава Украинского МИД Павел Климкин объявил, что в скором времени действие 40 договоров с Россией будет приостановлено.

Павел Климкин заметил, что Украина уже давно начала прекращать международные отношения, раз за разом расторгая очередное соглашение. «Мы за последнее время "убили" 48 двусторонних соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно в контексте того, чтобы то, что мы эти соглашения "убиваем", не помешали просто нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро - это около 40 соглашений", - заявил Климкин и отметил, что, Украина "в корне пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу с Россией». Это Климкин объяснил тем, что все отношения с Россией на данный момент бессмысленны: "Поскольку то, что было до войны - оно по определению не имеет смысла" – добавил глава МИД.

Ранее Климкин выступил с заявлением, что дипломатические отношения с Россией - формальность. Реальные же соглашения давно исчерпали себя. При этом он также сообщил, что, несмотря на подобные отношения между государствами, Украина все же собирается заботиться о 3,5 миллионах проживающих в России украинцев, только сначала надо понять, как именно это делать.

Также Климкин напомнил, что 31 марта 2019 перестанет действовать еще одно соглашение: "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией".

17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расторжении сроком на 10 лет договора "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией", который был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно этому договору, стороны обязывались, "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ". Отношения России и Украины обострились после инцидента в Черном море 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины пересекли территориальную границу Российской Федерации.