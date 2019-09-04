ИА «Ореанда-Новости» Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что основными условиями для перехода на четырёхдневную рабочую неделю являются повышение доходов граждан страны и увеличение производительности труда. Как отметил чиновник в кулуарах Восточного экономического форума, который 4 сентября открылся во Владивостоке, «именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырёхдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций.

При этом министр не указал предположительные сроки подобных нововведений, указав на то, что следует «решать задачи поэтапно» и что «важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения».