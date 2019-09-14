ИА «Ореанда-Новости» Первый заместитель председателя правительства России, министр финансов Антон Силуанов заявил на пресс-конференции в ходе Московского финансового форума, что разработанная возглавляемым им ведомством новая система добровольных пенсионных накоплений, которая известна под рабочим названием «гарантированный пенсионный продукт», не предполагает автоматического включения в неё граждан.

«Когда готовили ИПК (индивидуальный пенсионный капитал. – Ред.), подразумевалось, что участие работников в этой системе будет по автоподписке. …Если человек хочет выразить своё нежелание участвовать, он должен написать соответствующее заявление. Эта концепция сегодня не поддержана. И то, что предложил Минфин, – это тот же самый закон, но исключительно основанный на добровольном участии в этой системе», – пояснил чиновник.

Ранее Минфин разработал и направил на согласование в Минтруд законопроект под рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», который подразумевает создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, а также стимулов для самостоятельного формирования таких накоплений работниками и развития соответствующих корпоративных программ.

Затрагивая эту тему, Силуанов упомянул о «налоговых стимулах как для непосредственного работника с точки зрения вычета по НДФЛ, так и для предприятия, на котором он работает».