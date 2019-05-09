ИА «Ореанда-Новости» Руководитель Минпромторга Денис Мантуров сообщил средствам массовой информации, что, по его мнению, отходить от использования пластика следует постепенно.

При этом министр сказал, что начать, по всей видимости, стоило бы с пакетов. Мантуров сослался на опыт европейских стран, в которых «в большей степени используются именно из крафтовой бумаги пакеты», и заявил о том, что Россия тоже постепенно продвигается в этом направлении.

В отношении запланированного запрета пластиковой посуды в России политик высказал мнение, что полностью отменить её использование пока едва ли возможно. При этом Мантуров отметил, что «постепенно, с учетом новых технологий и материалов, это будет происходить, с одной стороны, естественным образом, а с другой стороны, для этого нужен нормативный акт».