ИА «Ореанда-Новости». Ольга Васильева, глава Министерства просвещения, высказалась о том, что единая школьная форма в России не нужна. Об этом она заявила журналистам.



Со слов руководителя, в ней нет сейчас необходимости, так как во многих школах страны существует своя форма. Также в министерстве придерживаются позиции, что форма для учеников должна стоить умеренно.

«Я не думаю, что единая форма необходима сейчас. У нас каждая школа имеет свою форму. У нас практически не осталось школ, которые этой формы не имеют. Цветовая гамма достаточно умеренная, красивая. Что касается, ценовой политики, то форма не должна быть очень высокой по цене», – сказала Васильева.

Напомним, форму для школьников в России отменили в 1992 году, но решили вновь сделать обязательной пять лет назад – в 2013 году. При этом за каждым регионом сохранили право самостоятельно устанавливать общие требования к одежде учащихся.

Ранее мы сообщали, что заместитель председателя комитета Государственной думы по делам образования и науки Борис Чернышов предложил установить на школьную форму единую цену. Он считает, это будет препятствовать социальному расслоению – когда все школьники одеты одинаково, отсутствует вопрос «у кого что лучше».

Он высказался, что цена на школьную форму не должен превышать трёх тысяч рублей у учеников младших и средних классов, а для старшеклассников – не выше четырёх тысяч рублей. При этом качество материала должно позволять относить форму полгода или год.

«Обязательно нужно актом Российской Федерации установить производителя: российские фабрики», — сказал Чернышов, отметив, что с этой задачей вполне справятся швейные фабрики в Владимирской и Псковской областях.

Ранее Роскачество проверяло школьную форму российских учеников и заключило, что за два года ее качество повысилось. Есть и проблемы, которые сохранились: недостаточная воздухопроницаемость ткани, проблемы с влагопоглощением и использование синтетики.