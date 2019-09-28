Такое заявление сделал глава минстроя в минувший четверг.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев на встрече с представителями средств массовой информации заявил, что для развития рынка социальной аренды жилья необходима разработка и внедрение государственной программы. Глава ведомства подчеркнул, что инвестиции со стороны частного капитала в этой области не смогут выполнить поставленных задач – размер денежных вложений здесь имеет довольно высокие объёмы. В качестве мер государственной поддержки этого рынка Якушев привёл примеры в виде налоговых послаблений и прямые субсидии. Однако, министр отметил, что разработка этих мер должна иметь детальный и конструктивный характер. На встрече также было заявлено, что в некоторых российских регионах уже существует аналогичная практика использования государственных средств для строительства жилья работникам бюджетной сферы. В основном, все эти проекты довольно эффективны.

Напомним, что в сентябре текущего года премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал три условия для развития рынка по аренде жилья в стране. Первое – эффективное государственное регулирование, второе – необходимый уровень доходов российских граждан, третье – возможность реализовать на территории России ряд проектов, которые будут способствовать развитию рынка аренды коммерческого жилья.

Заместитель председателя российского правительства Виталий Мутко, в свою очередь, отметил, что около семи миллионов российских семей готовы улучшить свои жилищные условия благодаря аренде, из них пять миллионов решились на аренду жилья сроком свыше десяти лет.