ИА «Ореанда-Новости». Максим Топилин рассказал о мерах, которые будут приняты в 2020 году, для стимулирования рождаемости.

Максим Топилин заявил, что стимулировать рождаемости необходимо постоянно и не только государственной поддержкой. Меры, которые принимаются в этой сфере, со временем теряют актуальность. Поэтому их нужно менять и подстраивать под запросы общества. Об изменениях в этой сфере и о дополнительных мерах по увеличению рождаемости Топилин рассказал журналистам.

Так, с 1 января будет увеличен срок выплаты ежемесячного пособия по рождению первого и второго ребёнка. Теперь его будут получать до тех пор, пока малышу не исполнится 3 года. Пособие доступно тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточным минимумов региона.

Также повысится стоимость родового сертификата. Этой мерой власти надеются сократить количество абортов. С первого января увеличится количество регионов, в которых выплаты на третьего и последующих детей финансируется из бюджета государства. Кроме того, также с начала года появится возможность частично погашать ипотечный долг средствами из федерального бюджета после рождения третьего ребёнка. Помощь доступна в размере 450 тысяч рублей.