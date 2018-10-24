ИА «Ореанда-Новости». Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что заработные платы жителей России растут беспрецедентными темпами. Это относится и к реальному, и к номинальному выражению, заявил министр. С его слов за 2018 год зарплаты работников увеличились на 11 процентов.

В Минтруда считают, что на такой рост зарплат повлияло два фактора: повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов.

«Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», — сказал министр.

В марте 2018 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом, достигнув 11 163 руб. Закон вступил в силу с 1 мая. Поэтому их прозвали «майскими указами».

Напомним, согласно новым указам, МРОТ должен ежегодно устанавливаться на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года или выше, если величина прожиточного минимума опустилась ниже уровня предыдущего года. В сентябре правительство предложило увеличить МРОТ до 11 280 руб.





Татьяна Голикова, вице-премьер России по социальным вопросам ранее говорила, что в следующем году ожидается обратная ситуация – замедление роста реальной заработной платы до 1,4 процента. Это она объяснила бурным ростом зарплат в 2018 году. На фоне эффективной базы 2018 года быстрого повышения не будет.

Минэкономразвитя спрогнозировало ситуацию в 2019 году. По мнению специалистов ведомства, в 2019 году рост реальных зарплат россиян составит 1,4 процента, в 2020-м – начнет ускоряться до 1,9 процентов, в 2021-м году ожидается рост зарплат до 2,5 процентов.



Накануне портал Superjob провел исследование среди жителей России, результаты которого показали, что 42 процента россиян готовы получать «серую» заработную плату в конверте, выступающих против незаконной зарплаты оказалось немного меньше – 36 процентов, еще около 20 процентов затруднились ответить на этот вопрос.