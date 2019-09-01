ИА «Ореанда-Новости» Глава Минтруда России Максим Топилин на выступлении на встрече со своими коллегами из государств «Большой двадцатки» в городе Мацуяма (Япония) заявил, что в стране занято 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста, их доля в общей численности занятых увеличилась с 8,5 % до 9,6 % в течение последних 5 лет.

Министр также отметил, что в России «работают более 95 % экономически активного населения». В числе прочего Топилин рассказал участникам форума об организованном чемпионате по рабочим профессиям для граждан предпенсионного возраста «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills и о реализации с 2019 года программы профессионального обучения работников предпенсионного возраста, обратившихся в органы службы занятости. На обучение из федерального бюджета выделяется по 5 миллиардов рублей в год, программой будет охвачено не менее 75 тысяч пожилых людей ежегодно.