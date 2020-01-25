ИА «Ореанда-Новости». В Минздраве России готовится план новой системы оплаты труда медиков.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым о новом плане системы оплаты труда медиков. По его словам, новая структура оплаты труда сотрудников сферы здравоохранения должна быть представлена у же в апреле этого года.

Мурашко также отметил, что для России важен каждый врач, вне зависимости от того, где он работает.

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию коснулся темы здравоохранения. Он предложил перейти на новую систему оплаты, которая будет основана на едином для всего государства перечне надбавок и компенсаций.



