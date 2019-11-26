26.11.2019, 17:33
Глава Минздрава решила вернуть Михаила Каабака на работу
ИА «Ореанда-Новости». Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова решила вернуть Михаила Каабака на работу. О встречи руководства Минздрава и экс-трансплантолога попросили члены совета по правам человека.
Подобное поручение было озвучено после личного диалога с уволенным хирургом-трансплантологом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. На рабочее место также вернуть и Надежду Бабенко, которая является напарником Каабака.
Руководство НМИЦ здоровья детей в ближайшее время должно оформить восстановление в должности двух хирургов-трансплантологов.
Подобное поручение было озвучено после личного диалога с уволенным хирургом-трансплантологом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. На рабочее место также вернуть и Надежду Бабенко, которая является напарником Каабака.
Руководство НМИЦ здоровья детей в ближайшее время должно оформить восстановление в должности двух хирургов-трансплантологов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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