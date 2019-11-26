ИА «Ореанда-Новости». Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова решила вернуть Михаила Каабака на работу. О встречи руководства Минздрава и экс-трансплантолога попросили члены совета по правам человека.

Подобное поручение было озвучено после личного диалога с уволенным хирургом-трансплантологом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. На рабочее место также вернуть и Надежду Бабенко, которая является напарником Каабака. 

Руководство НМИЦ здоровья детей в ближайшее время должно оформить восстановление в должности двух хирургов-трансплантологов.