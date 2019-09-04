ИА «Ореанда-Новости» Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, заявила о значительном росте продолжительности жизни в стране.

По словам чиновницы, в настоящее время она составляет 78,5 года у женщин и 68,5 года у мужчин. Скворцова также обратила внимание на то, что темпы роста продолжительности жизни российских граждан выше, чем мировые показатели.

Министр также отметила, что для того, чтобы жить дольше, следует уделять больше внимания профилактике заболеваний. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» предусматриваются совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, помощи детям, а также подготовка специалистов, развитие медицинских центров и «цифровизация» сфера здравоохранения.