ИА «Ореанда-Новости». Следователи задержали главу МВД по Республике Коми по подозрению в получении взятки.

Глава МВД Республики КОМИ генерал-майор полиции Виктор Половников был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Сообщается, что подозреваемого задержали по материалам УФСБ.

В отношении главы МВД возбуждено уголовное дело. Половников подозревается в получении взятки в особо крупном размере. На данный момент производится следствие и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также источники сообщают размер предполагаемой взятки. Предполагается, что размер взятки составил 10 миллионов рублей.