21.11.2019, 21:56
Глава НИИ неотложной детской хирургии попросил Путина защитить врачебное сообщество
ИА «Ореанда-Новости». Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество.
Просьба была озвучена при награждении Леонида Рошаля орденом Александра Невского, которое произошло сегодня, 21 ноября, в Кремле. Глава НИИ отметил, что хочет разделить эту награду со всеми российскими врачами и попросил защиты медицинских сотрудников от нападок, которые публикуются в СМИ.
По его словам, из-за нескольких негативных случаев, которые были озвучены в средствах массовой информации, россияне стали хуже относится ко всем врачам. Хотя по стране насчитывается огромное количество медицинских работников, которые добросовестно выполняют свой долг и ежедневно спасают жизни людей.
Просьба была озвучена при награждении Леонида Рошаля орденом Александра Невского, которое произошло сегодня, 21 ноября, в Кремле. Глава НИИ отметил, что хочет разделить эту награду со всеми российскими врачами и попросил защиты медицинских сотрудников от нападок, которые публикуются в СМИ.
По его словам, из-за нескольких негативных случаев, которые были озвучены в средствах массовой информации, россияне стали хуже относится ко всем врачам. Хотя по стране насчитывается огромное количество медицинских работников, которые добросовестно выполняют свой долг и ежедневно спасают жизни людей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии