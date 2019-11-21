Просьба была озвучена при, которое произошло сегодня, 21 ноября, в Кремле. Глава НИИ отметил, что хочет разделить эту награду со всеми российскими врачами и попросил защиты медицинских сотрудников от нападок, которые публикуются в СМИ.По его словам, из-за нескольких негативных случаев, которые были озвучены в средствах массовой информации, россияне стали хуже относится ко всем врачам. Хотя по стране насчитывается огромное количество медицинских работников, которые



