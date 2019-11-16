ИА «Ореанда-Новости». Лидер движения «Новая Россия» скончался в поезде «Тамбов-Москва».

Об этом сообщила помощница деятеля Алина Жестовская. Она опубликовала соответствующее сообщение на странице в сети Facebook.

Директор Института актуальной экономики, лидер движения «Новая Россия» скончался в поезде «Тамбов-Москва». На момент смерти рядом Жестовская была рядом с ним. Она написала слова благодарности Исаеву, заметив, что он сделал очень много.

Информация о смерти подтвердилась пресс-секретарём Исаева Александром Макаренко. Он сообщил, что Никита возвращался из Тамбова, где пребывал в рамках рабочей поездки. В поезде ему стало плохо. Приезда скорой на ближайшую станцию он не дождался.

Исаев является видным лицом в политике и экономике. Он работал над региональным развитием регионов Северного Кавказа, состоял в Государственном комитете по делам молодёжи. С 2017 Исаев был лидером движения «Новая Россия».