Кроме Черкалина задержаны также двое бывших сотрудников этого подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Отмечается, что задержание провели Управление собственной безопасности ФСБ и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.В ФСБ рассказали, что Фролов и Васильев ранее были уволены «по компрометирующим обстоятельствам».