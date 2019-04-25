ИА «Ореанда-Новости». Руководителя отдела подразделения ФСБ России Кирилла Черкалина задержали по подозрению в особо крупных взятках, сообщают РИА Новости.

Кроме Черкалина задержаны также двое бывших сотрудников этого подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Отмечается, что задержание провели Управление собственной безопасности ФСБ и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

В ФСБ рассказали, что Фролов и Васильев ранее были уволены «по компрометирующим обстоятельствам».