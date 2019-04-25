25.04.2019, 16:14
Глава отдела подразделения ФСБ задержан по подозрению во взятках
ИА «Ореанда-Новости». Руководителя отдела подразделения ФСБ России Кирилла Черкалина задержали по подозрению в особо крупных взятках, сообщают РИА Новости.
Кроме Черкалина задержаны также двое бывших сотрудников этого подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Отмечается, что задержание провели Управление собственной безопасности ФСБ и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
В ФСБ рассказали, что Фролов и Васильев ранее были уволены «по компрометирующим обстоятельствам».
Кроме Черкалина задержаны также двое бывших сотрудников этого подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Отмечается, что задержание провели Управление собственной безопасности ФСБ и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
В ФСБ рассказали, что Фролов и Васильев ранее были уволены «по компрометирующим обстоятельствам».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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