ИА «Ореанда-Новости».  Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было подписано соглашение, которое запрещает до первого июля вывозить за пределы страны некоторые медицинские изделия, среди которых есть и медицинские маски. Соответствующий документ появился четвертого марта на правительственном портале. 

В списке продукции, которая попала под ограничение на вывоз, оказались также марля и вата, защитные очки и респираторы, костюмы и комбинезоны для химической защиты, некоторые противовирусные средства и средства дезинфекции, бахилы, медицинские халаты и перчатки, маски, имеющие противоаэрозольные фильтры. 

Не запрещено вывозить медицинские изделия, которые будут применяться для личного использования, или для того, чтобы оказывать гуманитарную помощь другим странам. 