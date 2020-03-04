04.03.2020, 09:52
Глава правительства РФ распорядился запретить вывоз медицинских масок из страны
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было подписано соглашение, которое запрещает до первого июля вывозить за пределы страны некоторые медицинские изделия, среди которых есть и медицинские маски. Соответствующий документ появился четвертого марта на правительственном портале.
В списке продукции, которая попала под ограничение на вывоз, оказались также марля и вата, защитные очки и респираторы, костюмы и комбинезоны для химической защиты, некоторые противовирусные средства и средства дезинфекции, бахилы, медицинские халаты и перчатки, маски, имеющие противоаэрозольные фильтры.
Не запрещено вывозить медицинские изделия, которые будут применяться для личного использования, или для того, чтобы оказывать гуманитарную помощь другим странам.
В списке продукции, которая попала под ограничение на вывоз, оказались также марля и вата, защитные очки и респираторы, костюмы и комбинезоны для химической защиты, некоторые противовирусные средства и средства дезинфекции, бахилы, медицинские халаты и перчатки, маски, имеющие противоаэрозольные фильтры.
Не запрещено вывозить медицинские изделия, которые будут применяться для личного использования, или для того, чтобы оказывать гуманитарную помощь другим странам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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