Соответствующий документ появился четвертого марта на правительственном портале.В списке продукции, которая попала под ограничение на вывоз, оказались такжеНе запрещено вывозить медицинские изделия, которые будут применяться для личного использования, или для того, чтобы оказывать гуманитарную помощь другим странам.