30.03.2020, 09:56
Глава правительства России призвал регионы проработать введение мер, аналогичных столичным
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин, возглавляющий российское правительство, призвал руководство регионов РФ обратить внимание на ограничительные меры, которые введены в Подмосковье и Москве на фоне распространения коронавируса, и заняться проработкой возможности введения похожих мер у себя, сообщает РИА Новости.
Ранее Сергеем Собяниным, столичным градоначальником, было заявлено о том, что с тридцатого марта в Москве режим самоизоляции должны соблюдать все жители столицы.
Ранее Сергеем Собяниным, столичным градоначальником, было заявлено о том, что с тридцатого марта в Москве режим самоизоляции должны соблюдать все жители столицы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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