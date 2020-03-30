ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин, возглавляющий российское правительство, призвал руководство регионов РФ обратить внимание на ограничительные меры, которые введены в Подмосковье и Москве на фоне распространения коронавируса, и заняться проработкой возможности введения похожих мер у себя, сообщает РИА Новости. 

Ранее Сергеем Собяниным, столичным градоначальником, было заявлено о том, что с тридцатого марта в Москве режим самоизоляции должны соблюдать все жители столицы. 
 