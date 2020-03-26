26.03.2020, 12:18
Глава правительства уведомил о введении штрафов для "легкомысленных россиян"
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мушустин, премьер-министр РФ, проинформировал о том, что вводятся штрафы для легкомысленных граждан России, не соблюдающих требования в связи с ситуацией с коронавирусом, рассказывает двадцать шестого марта ТАСС.
Мишустин посетовал на то, что среди россиян есть те, кто демонстрирует редкое легкомыслие в том, что имеет отношение к их здоровью и к безопасности окружающих.
Государственный деятель уточнил, что санкциями в виде штрафов буду затронуты не только юридические и должностные лица, но и рядовые граждане.
Мишустин посетовал на то, что среди россиян есть те, кто демонстрирует редкое легкомыслие в том, что имеет отношение к их здоровью и к безопасности окружающих.
Государственный деятель уточнил, что санкциями в виде штрафов буду затронуты не только юридические и должностные лица, но и рядовые граждане.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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