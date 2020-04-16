ИА «Ореанда-Новости». Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушёл в отставку из-за непростой ситуации в городе по COVID-19, пишет «Интерфакс».



Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в городе будет введён карантин. По его словам, сейчас управление городом требует изменений, поэтому нынешний градоначальник перешёл на другую работу.



Он уточнил, что «исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Травнева».