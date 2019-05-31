ИА «Ореанда-Новости» Правоохранители задержали на рабочем месте главу администрации Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Его подозревают в причастности к смерти замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом передаёт «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что информацию также подтвердили в СУ.

Тело женщины было найдено 2 мая в её машине. Изначально на теле Исаенковой не было обнаружено следов насильственной смерти, однако, по информации источника «Интерфакса», судмедэкспертиза вывила, что женщину убили.