ИА «Ореанда-Новости». Глава Холм-Жирковского района погиб при тушении пожара.

Об этом написал в социальной сети Twitter Губернатор региона Алексей Островский.

Олег Макаров помогал собственным соседям, в доме которых начался пожар. Огонь разгорелся на улице Школьной в посёлке Холм-Жирковский примерно в 9 вечера. На место, помимо главы района, прибыли четверо пожарных. Мужчина почувствовал себя плохо, когда поднимался на чердак.

Глава района умер по пути в больницу в автомобиле скорой помощи. Предварительной причиной смерти назван оторвавшийся тромб.

Островский высказал соболезнования семье и близким погибшего. Он отметил важность Макарова, выказав уважение в сообщении.

Олег Макаров пребывал на посту главы района с 2014-го года.