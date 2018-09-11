ИА «Ореанда-Новости». Глава Росгвардии генерал Виктор Золотов потребовал сатисфакции (удовлетворение за оскорбление чести) от основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По мнению Золотова, Навальный допустил в отношении него «оскорбительные клеветнические размышления».



Главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов заявил, что такие «оскорбительные клеветнические размышления», которые сделал в отношении него Навальный, «не принято просто так прощать». Потому Золотов вызывает его на поединок. При этом генерал пообещал сделать из обидчика «сочную отбивную».

Дело в том, что ранее организация ФБК обвинила главу Росгвардии в том, что продукты для нужд ведомства закупались по завышенным ценам. После этого Золотов долго не реагировал на данное предположение, однако накануне ответил на обвинения в свою сторону. Молчание он объяснил командировкой.

Для ответа Золотов снял видеобращение, его опубликовали на сайте Росгвардии.

«Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию», — заявил генерал в обращении.

«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — заключил суть послания генерал.





В той публикации, которую разместил возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией, говорится, что продукты для нужд Росгвардии закупаются по ценам существенно выше рыночных, причем цены выросли после того, как в конце прошлого года эксклюзивное право поставлять продукты для ведомства получил мясокомбинат «Дружба народов».

Виктор Золотов не отрицал того факта, что в Росгвардии существуют проблемы, но, по его словам, органы контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты, службы собственной безопасности активно работают вместе с Росгвардией над выявлением коррупционных недостатков в его в ведомстве.

«Мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела», — подчеркнул он.