ИА «Ореанда-Новости». Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов допустил отмену аккредитации вузов.

Глава Рособрнадзора оценил возможность отмены аккредитации вузов и введения взамен системы оценки качества подготовки выпускников. О новых возможных изменениях процедуры проверки вузов Сергей Кравцов на Всероссийском совещании с ректорами вузов об улучшении эффективности государственной регламентации образовательной деятельности.

Вопрос отказа от документарных проверок на выезде был вынесен на обсуждение. Поэтому Кравцов прокомментировал его, сказав, что такой формат возможен. Он подчеркнул, что «возможно» не значит «скоро».

На данный момент процедура проверки осуществляется по сложному алгоритму. Каждый ВУЗ проходит плановые и внеплановые проверки, в рамках которых к ним приезжают специальные группы проверяющих. Кравцов отметил, что в дальнейшем планируется уйти от обычных проверок, ввести профилактические работы и предупреждения возможных нарушений.