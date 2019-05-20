ИА «Ореанда-Новости» Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов обратился к россиянам с призывом не пытаться купить задания единого государственного экзамена (ЕГЭ). По утверждению главы ведомства, сделать это невозможно, а размещающие подобные предложения являются мошенниками.

Кравцов отметил, что «за все эти годы» удавалось избежать утечки сведений о содержании экзаменов. «Мы всё делаем для того, чтобы экзамен проходил честно, чтобы экзамен максимально полно оценивал творческие способности школьника», – заявил он.

В Ситуационно-информационном центре Рособрнадзора организована горячая линия о государственной итоговой аттестации. Специалисты отвечают на вопросы учителей, выпускников и их родителей об проведении ЕГЭ, о содержании экзаменационных материалов и на другие вопросы на эту тему.

Основной период ЕГЭ намечен на период 27 мая – 1 июля. Предполагается, что сдавать экзамен будут около 750 тысяч школьников. В 2019 году в перечень предметов для сдачи ЕГЭ впервые включён китайский язык.