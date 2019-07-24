ИА «Ореанда-Новости» Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», расположенного в Иркутской области. Если это не будет сделано, случился «экологический Чернобыль», предупреждает чиновник.

«Фактически это территория экологической катастрофы», – сказала Радионова. Остановленный завод полуразрушен, и на его территории находятся остатки, содержащие ртуть, ёмкости с опасными веществами и отходы нефтепродуктов.

Радионова сообщила, что сотрудники возглавляемого ею ведомства обратились к федеральным министрам с просьбой разработать программу по рекультивации предприятия. В Росприроднадзоре также обсуждается проект закона о ликвидации ущерба, нанесённого окружающей среде.