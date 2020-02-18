Глава СКР дал поручения по делу о подготовке подростками терактов в Крыму
ИА «Ореанда-Новости». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал ряд поручений по поводу расследования уголовное дела о подготовке подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи, пишут «Известия».
Так, Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причины и условия, «которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних».
Отмечается, что он поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее стало известно, что в Крыму были задержаны двое подростков 2003 и 2004 годов рождения, которые готовили теракты в керченских образовательных учреждениях. У них дома нашли взрывчатые устройства.
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