ИА «Ореанда-Новости». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал ряд поручений по поводу расследования уголовное дела о подготовке подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи, пишут «Известия».



Так, Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причины и условия, «которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних».



Отмечается, что он поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.



Ранее стало известно, что в Крыму были задержаны двое подростков 2003 и 2004 годов рождения, которые готовили теракты в керченских образовательных учреждениях. У них дома нашли взрывчатые устройства.