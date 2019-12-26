ИА «Ореанда-Новости». Глава Совета по правам человека при президенте РФ оценил идею сделать 31 декабря выходным днём.

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) высказался по поводу решения объявить 31 декабря выходным днём. По его мнению, эта идея не является удачной, и населению лучше больше работать. Валерий Фадеев оценил перенос рабочего дня с 31 декабря в интервью РИА Новости.

Фадеев отметил, что сам является консерватором. Он считает, что если во времена СССР люди отдыхали лишь один день, то нынешние девять нерабочих являются полноценными каникулами. Добавлять к этим выходным ещё 31 декабря будет лишним.

Глава СПЧ также подчеркнул, что нельзя двигать страну в сторону каникул. Нужно развивать её работой, достигать роста доходов и экономики.