ИА «Ореанда-Новости» Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, заявил, что уничтожение продуктов питания отрицательно влияет на воспитание людей. Об этом говорится на сайте СПЧ.

Как отметил Федотов, демонстрация уничтожения продуктов негативно сказывается на воспитании. Он подчеркнул, что детей с малых лет учат, что продукты, например, хлеб нельзя выбрасывать, а кадры демонстрируют обратное. Федотов отметил, что такая практика безнравственна.