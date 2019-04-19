19.04.2019, 19:24
Глава ЦБ за прошлый год заработала почти 35 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина задекларировала 34,7 миллионов рублей дохода за прошлый год, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что муж Набиуллиной, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, задекларировал доход в 53,6 миллионов рублей. Кроме того, супруги владеют также двумя квартирами, дачей, земельным участком и машиной Jaguar S-Type.
Доход Набиуллиной вырос на 900 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом.
Отмечается, что муж Набиуллиной, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, задекларировал доход в 53,6 миллионов рублей. Кроме того, супруги владеют также двумя квартирами, дачей, земельным участком и машиной Jaguar S-Type.
Доход Набиуллиной вырос на 900 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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