Отмечается, что муж Набиуллиной, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, задекларировал доход в 53,6 миллионов рублей. Кроме того, супруги владеют также двумя квартирами, дачей, земельным участком и машиной Jaguar S-Type.Доход Набиуллиной вырос на 900 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом.