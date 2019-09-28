ИА «Ореанда-Новости». Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором заявил о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, которого подозревают в рейдерстве, пишет «Лента.ру».





Письмо написано на имя прокурора Московской области Сергея Забатурина. Дорофеев отметил, что у него есть информация о возможном содействии московских судей и отдельных руководителей Мосгорсуда рейдерским захватам, в которых обвиняют Карамзина.



Дорофеев заявил, что Карамзин имеет дружеские отношения с рядом судей, которые неоднократно вносили положительные решения в пользу юриста. Дорофеев предупредил прокурора, что из-за такого положения вещей Карамзина, которого обвиняют сейчас в мошенничестве, могут скоро освободить.



Сам Карамзин и его адвокаты утверждают, что Дорофеев специально написал такое письмо, так как понимает, что в Мосгорсуде дело просто развалится.