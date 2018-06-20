ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Лидер крупнейшего организованного сообщества причастен к десяткам убийств и покушений на территории столичного региона и Северного Кавказа.

Аслан Гагиев по прозвищу Джако пытался скрыться от правосудия в Вене, покинув Россию в 2013 году. Но был задержан австрийскими правоохранительными органами в январе 2015 года. После того, как он был отпущен под залог, безуспешно хотел выехать в Болгарию. И снова оказался за решеткой.

Группировка Джако, насчитывающая полсотни убийц, орудовала на протяжении десятилетия – с 2003 по 2013 годы. На их счету, по одним данным, около 40, а по другим – более 60 преступлений. И все они из категории тяжких – это убийства, бандитизм, незаконный оборот оружия. Головорезы неоднократно лишали жизни руководителей в правоохранительной сфере, чиновников различного уровня, бизнесменов.

В конце прошлого года уже была попытка экстрадиции Гагиева в Россию. Но адвокаты сняли его своего подзащитного фактически прямо с самолета, ссылаясь на тяжелую форму аэрофобии – боязни летать. Причем они смогли представить все необходимые документы, подтверждающие заболевание. А пока компетентные органы разбирались с этой справкой, защита подала на апелляцию и пыталась настоять на отмене экстрадиции, так как больной мог умереть во время перелета.

Но все же экстрадиция состоялась в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД и ФСИН России. 47-летнему Джако грозит пожизненное заключение.

Больше десяти киллеров из «армии» Гагиева получили значительные сроки заключения. Главарь банды, входящей в состав преступного сообщества, Олег Гагиев проведет остаток жизни за решеткой. Часть членов группировки пока находятся под стражей, еще дюжина объявлена в международный и федеральный розыск.