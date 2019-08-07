07.08.2019, 18:17
Главе Мосгоризбиркома могут вынести вотум недоверия
ИА «Ореанда-Новости». Глава ЦИК Элла Памфилова, встречаясь с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, заявила, что руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову можно вынести вотум недоверия, пишет «Интерфакс».
На встрече коммунисты потребовали отправить Горбунова в отставку. Памфилова на это заявила, что снять она его не может, но можно ему выразить недоверие. При этом глава ЦИК отметила, что подготовиться к этому процедуре надо серьёзно: собрать все факты и сделать выводы.
Памфилова добавила, что Горбунов работает в Мосгоризбиркоме уже 26 лет. И он знает о её позиции. Она также рассказала, что уже обращалась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой поменять главу Мосгоризбиркома, однако её просьбу не удовлетворили.
На встрече коммунисты потребовали отправить Горбунова в отставку. Памфилова на это заявила, что снять она его не может, но можно ему выразить недоверие. При этом глава ЦИК отметила, что подготовиться к этому процедуре надо серьёзно: собрать все факты и сделать выводы.
Памфилова добавила, что Горбунов работает в Мосгоризбиркоме уже 26 лет. И он знает о её позиции. Она также рассказала, что уже обращалась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой поменять главу Мосгоризбиркома, однако её просьбу не удовлетворили.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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