На встрече коммунисты потребовали отправить Горбунова в отставку. Памфилова на это заявила, что снять она его не может, но можно ему выразить недоверие. При этом глава ЦИК отметила, что подготовиться к этому процедуре надо серьёзно: собрать все факты и сделать выводы.Памфилова добавила, что Горбунов работает в Мосгоризбиркоме уже 26 лет. И он знает о её позиции. Она также рассказала, что уже обращалась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой поменять главу Мосгоризбиркома, однако её просьбу не удовлетворили.