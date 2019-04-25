ИА «Ореанда-Новости» Власти Соединённых Штатов Америки запретили въезд на территорию страны председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, а также его жене. В качестве причины применения данной меры указывается нарушение прав человека со стороны политика. В сообщении Государственного департамента США сказано, что ведомство располагает «достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев участвовал в пытках». Соответствующих доказательств не приводится. В заявлении сообщается, что «официальные лица правительства Чечни допустили серьёзные, продолжительные нарушения прав человека и правонарушения, причём это было сделано безнаказанно». США также обратилось с призывом к российским властям об их привлечении к ответственности.

По американским законам запрет на въезд может применяться против нарушающих, по мнению Белого дома, права человека иностранных чиновников, и его близких родственников.